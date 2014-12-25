Гройсман підписав розширення повноважень РНБО. Закон направлено на підпис президенту

Про це повідомляється на сайті парламенту.

"Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман підписав законопроект №1343 від 10 грудня "Про внесення змін до Закону України" Про Раду національної безпеки і оборони України "щодо вдосконалення координації та контролю у сфері національної безпеки і оборони", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня на ранковому засіданні Верховної Ради депутати ухвалили закон про РНБО у другому читанні і в цілому. Його підтримали 253 народних депутати.

Проектом закону, зокрема, передбачається розширити компетенцію РНБО щодо прийняття рішення про невідкладні заходи щодо розв'язання кризових ситуацій, які загрожують національній безпеці України.

Закон визначає, що рішення РНБО, введені в дію указами Президента України, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади.