Ляшко похвалився своїм походом у ліс по гриби з дружиною і особистим фотографом (фото)

Головний радикал показав знімки з осіннього лісу.

Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, відкрив грибний сезон. Фотографії походу в осінній ліс народний депутат завантажив на свою сторінку в соцальній мережі Facebook і уточнив, що вони з дружиною Росітою збирали тільки білі гриби.

"Страна" детально розібрала фотосесію Ляшка. Спочатку хотілося б відзначити якість знімків. Зроблені вони на професійну камеру і відредаговані в фоторедакторі: відмінне світло, яскравість, тон обличчя і колір.

Також варто звернути увагу на те, що Олег Валерійович або в кепці або ракурс підібраний так, що не видно його лисину. Журналісти вже повідомляли про те, що Ляшко дуже комплексує з цього приводу. Як розповіли в найближчому оточенні Олега Ляшка, бореться з лисиною нардеп поки з допомогою професіоналізму фотографів і графічного редактора Adobe Photoshop.

Як відомо, фотографом радикала зараз працює Осман Карімов, який колись був "личником" (особистим фотографом) президента Узбекистану. За словами джерела, Ляшко завжди просить Карімова "демонструвати на знімках кращі сторони і людські якості", але і не забувати про зовнішній вигляд.

Швидше за все, саме Карімова головний радикал захопив з собою і в осінній ліс.

Звичайно ж, журналісти розібрали "лісовий гардероб" головного радикала. Всі речі від американського бренду Sitka GEAR знайшли в онлайн-магазині "Сапсан".

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Як зазначено на офіційному сайті, компанія Sitka GEAR була заснована в 2005 і дуже швидко стала однією з найбільш відомих компаній США, що випускають одяг для полювання. Компанія також виготовляє одяг для туризму в монохромних фарбуваннях. Працює з легкими, водовідштовхувальними або водостійкими міцними тканинами, які дозволяють випаровувати надлишок вологи, розтягуються, покращуючи мобільність і не створюють шуму при русі. Тканини поглинають ультрафіолетові промені, що особливо важливо для полювання на копитних тварин.

На Олегу Ляшку кепка, футболка і штани американського бренду. Вся ця екіпіровка тягне на €227 або 7192 гривень.

Увагу привернуло те, що на багатьох знімках Ляшко і Росіта тримають у руках одноразові стаканчики. Спочатку можна припустити, що це кава або чай, але на фото можна побачити сумку, з якої визирає відкрита пляшка вина, прикрита кришечкою.