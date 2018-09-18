Парубій пропонує ВР сьогодні проголосувати за збільшення кількості членів ЦВК до 17

Спікер зареєстрував проект закону «Про внесення зміни до статті 6 закону України «Про Центральну виборчу комісію» (№9090).

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій пропонує парламенту сьогодні проголосувати за збільшення кількості членів Центральної виборчої комісії до 17 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи засідання парламенту, спікер зазначив, що зареєстрував проект закону «Про внесення зміни до статті 6 закону України «Про Центральну виборчу комісію» (№9090). Законопроектом пропонується збільшити кількість членів ЦВК із 15 до 17.

Спікер зауважив, що свого часу було визначено кількість членів ЦВК у 15 осіб, калькуючи законодавство Росії.

Він наголосив, що ухвалення зазначеного законопроекту дасть змогу забезпечити представництво всіх політичних сил у складі ЦВК. «Збільшення членів ЦВК є оптимальним коректним шляхом до розв’язання проблеми — оновлення ЦВК», - сказав він і додав: «17 членів ЦВК дозволяють в четвер пройти процедуру оновлення ЦВК».

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 5 лютого вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВК 14 кандидатур. Однак народні депутати не змогли домовитись про голосування за призначення нових членів ЦВК.

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7-річний термін повноважень 13 з 15 членів Центрвиборчкому давно сплинув. Відповідно до пункту 21 ч. 1 ст. 85 Конституції, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК. Тож з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.

5 липня парламент відмовився розглядати рішення про оновлення складу ЦВК, оскільки ряд фракцій заявили, що їхні кандидатури не враховані або ж більшість кандидатів до ЦВК перебувають під впливом Адміністрації президента.

Своєю чергою перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя, представник "Народного фронту" Леонід Ємець наголосив, що, згідно з рекомендаціями ПАРЄ, у складі Центрвиборчкому мають бути представлені кандидати від усіх парламентських фракцій, й голосування за відповідне подання у запропонованому нині вигляді буде "серйозним ударом по дипломатичних позиціях України". (У поданні президента щодо кандидатів на посади членів ЦВК немає кандидатури від фракції "Опозиційний блок").

11 вересня Парубій заявив, що парламент 20 вересня розглядатиме питання про оновлення складу ЦВК.