Такий сценарій представник громадянської мережі ОПОРА прогнозує в разі звільнення нинішніх членів Центрвиборчкому в незаконний спосіб.

Координатор виборчих програм громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська не виключає зриву президентської кампанії в Україні в разі неправового рішення щодо оновлення складу Центральної виборчої комісії.

Про це вона написала у Facebook, ймовірно коментуючи слова голови Верховної Ради України Андрія Парубія, який напередодні висловив ідею про можливе "повне оновлення" ЦВК вже в четвер, 20 вересня.

Айвазовська пише: «Якщо чесно, то ідея щодо дострокового припинення повноважень всього складу ЦВК з юридичної точки зору є гарною зачіпкою, щоб під час виборів всі звільнені поновились через суд і ми мали екстраординарну ситуацію з комісію, чисельність якої є нелегітимною, а результати голосування буде встановлювати той, хто перший добіжить до зали засідань».

Вона зазначає, що в четвер можливі кілька сценаріїв розвитку подій: за першим сценарієм «ніхто ні за що не голосує і ми йдемо на вибори, як є», тобто зі старим складом ЦВК; за другим сценарієм, «15 членів комісії звільняють за некоректного формулювання і в незаконний спосіб щодо двох, і ми маємо 30 членів після рішення судів щодо поновлення звільнених в розпал президентської кампанії, яка успішно зривається»; за третім сценарієм все пройде за відповідною процедурою і в наступний четвер буде переобрано склад ЦВК.

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Парубій під час форуму в Києві зазначив, що парламент у четвер, 20 вересня, розглядатиме питання про оновлення складу Центральної виборчої комісії. Парубій додав, що пропонуватиме "певні підходи" в цьому питанні. Зокрема, зазначив голова Верховної Ради, він має ідею про "повне оновлення" ЦВК. "Це може нам дозволити зняти дискусії з приводу чисельності: які були подані президентом і які є вільні квоти", - додав спікер.

Відповідно до пункту 21 ч. 1 ст. 85 Конституції, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК. 7-річний термін повноважень 13 з 15 членів Центрвиборчкому давно сплинув. 5 лютого президент Петро Порошенко вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВК 14 кандидатур, тож з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.

5 липня парламент відмовився розглядати рішення про оновлення складу ЦВК, оскільки ряд фракцій заявили, що їхні кандидатури не враховані або ж більшість кандидатів до ЦВК перебувають під впливом Адміністрації президента.