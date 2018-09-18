Дружина Луценка і Кужель посварились в Раді через Тимошенко (відео)

Ірина Луценко, виступаючи з трибуни парламенту, заявила, що позиція Юлії Тимошенко в 2008 році стала одним з факторів того, що Україна не отримала Плану дій щодо членства в НАТО.

У Раді сталася сварка між представницею президента у ВР Іриною Луценко та народною депутаткою від фракції "Батьківщина" Олександрою Кужель.

Також фракція "Батьківщини" відмовилася брати участь у подальших голосуваннях у зв'язку з тим, що спікер ВР Андрій Парубій прокоментував часту відсутність деяких депутатів у залі, серед яких і лідер фракції Юлії Тимошенко. Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, Ірина Луценко, виступаючи з трибуни парламенту, заявила, що позиція Юлії Тимошенко в 2008 році стала одним із чинників того, що Україна не отримала Плану дій щодо членства в НАТО.

"Під час свого візиту в Брюссель незадовго до саміту Альянсу Тимошенко проігнорувала директиву тодішнього президента Ющенка і не відвідала штаб-квартиру НАТО, щоб підтвердити рішення Києва на вступ", - заявила Луценко.

Вона також нагадала, що після цього Тимошенко запропонувала провести референдум щодо вступу в НАТО. І цю ж ідею запропонувала в 2010 році.

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"Ідея референдуму триває і до сьогодні. Члени її фракції буквально кілька тижнів тому заявляли про референдум, щоб з’ясувати бажання українського населення", - заявила Луценко.

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Після цього слово взяла Кужель, яка звернулася до БПП і Луценко:

"Гавкають Моськи, коли слон іде. Ви цілий день гавкаєте на "Батьківщину". Ми розуміємо, вам "Опоблок", всі інші – до душі, а вам тільки заважає "Батьківщина". Іро, згадайте, ви прийшли в політику разом з "Батьківщиною". "Батьківщина" одна стояла поруч з вами, Порошенка не було, коли ми визволяли вашого чоловіка. Боженька все бачить".

Кужель також заявила, що спікер Парубій порушує регламент, коментуючи відсутність Тимошенко в залі.

Через деякий час виступив нардеп від "Батьківщини" Олексій Рябчин, який заявив, що його фракція відмовляється голосувати за будь-які законопроекти, поки Парубій не вибачиться.