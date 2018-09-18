Військовий експерт пояснив, як Україні посилити флот і дати відсіч Росії на морі

Раніше Україна посилила військову присутність вздовж узбережжя Азовського моря через агресивні дії РФ.

Україні слід співпрацювати з країнами НАТО, щоб швидко посилити свій флот, оскільки зміцнити його своїми силами проблематично.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

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"Зараз потрібно продовжувати працювати з американцями, які збираються передати нам катери Islands, а також співпрацювати з Данією у питанні придбання необхідних нам мінних тральщиків", — повідомив він.

За його словами, це дозволить у кілька разів збільшити кількість бойових одиниць за відносно короткий час. Згурець зазначив, що він прихильник того, щоб Україна робила ставку на власні можливості, але це займе багато часу.

Як повідомляв УНІАН, Україна до кінця року планує створити військово-морську базу на Азовському морі.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Сергій Попко повідомляв, що Україна посилила військову присутність вздовж узбережжя Азовського моря через агресивні дії РФ.