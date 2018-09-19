Порошенко заявив про необхідність законодавчого врегулювання статусу української мови

Також, на думку президента, потрібна активна позиція суспільства, спрямована на розширення сфер застосування української мови.

В Україні потрібне законодавче врегулювання всіх питань, пов’язаних зі статусом української мови як державної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у своєму вступному слові під час відкриття 25-го Форуму видавців у Львові заявив президент України Петро Порошенко.

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«Перед нами стоїть надзвичайно важливе завдання – забезпечити розвиток та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя і на всій території України, посилення ролі української мови як консолідуючого фактору в українському суспільстві, як засобу зміцнення державної єдності. Саме на це був спрямований мій указ і цілий ряд інших підписаних мною законів. Але я твердо переконаний, що на цьому точно не потрібно зупинятись. Нам потрібне законодавче врегулювання всіх питань, пов’язаних зі статусом української мови як державної. Більше того, нам потрібна активна позиція суспільства, спрямована на розширення сфери функціонування і застосування української мови, на реалізацію всіх без винятку положень мовного законодавства», - наголосив глава держави.

Він також зауважив, що соціологічні опитування свідчать про те, що українці люблять свою мову.

«Ми хочемо нею говорити, це стало драйвом, стало модним. Ми точно маємо підтримувати цей тренд, бо українська мова має звучати всюди на повний голос, і не лише всередині країни», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня президент України Петро Порошенко підписав указ про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України. "Я прийняв рішення і підписую указ про те, що в 2018 році ми оголошуємо 10-річчя української мови. І робимо все можливе для того, щоб захистити мову", - сказав Порошенко.