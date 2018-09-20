Клімкін: голосування ВР щодо розірвання договору про "дружбу" з РФ є лише формальністю

Текст відповідного законопроекту займає лише "дві третини сторінки".

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що голосування Верховної Ради України про непродовження дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, термін дії якого спливає 31 березня 2019 року, буде формальністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін повідомив сьогодні журналістам.

Глава МЗС заявив, що підписання президентом Петром Порошенком указу «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018 року «Про Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією» давно очікувалося, бо законопроект про припинення дії цього документа "був готовий".

Водночас, він додав, що цей проект був направлений на "формальне внутрішнє погодження, щоби пройти усі процедури, оскільки дуже важливо пройти усі процедури".

"Ми ж не маємо за нього голосувати до дати формального повідомлення. Ми маємо проголосувати до дати, коли договір припиняє дію", - сказав Клімкін.

Далі буде визначатися дата, коли формально парламент проголосує відповідне рішення.

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"Але ж це формальність, звичайно, ніхто не проти цього закону. Цей закон складається з пів сторінки - реально там дві третини сторінки. Але це важливо, щоб дотримати всі юридичні процедури", - заявив Клімкін.

Він нагадав, що йдеться про вимоги 24-ї статті закону про міжнародні договори України. Процедура є послідовною.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня РНБО затвердила рішення про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

17 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО.

Згідно зі ст. 24 закону «Про міжнародні договори України», глава держави внесе до парламенту відповідний законопроект.

МЗС України 21 вересня поінформує нотою РФ про не продовження договору про дружбу.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний 31 травня 1997 року тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним.

Країни офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і повагу територіальної цілісності.

Після окупації Росією Криму та початку конфлікту на Донбасі в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Кремлем територіальної цілісності України.