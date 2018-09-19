МЗС України 21 вересня надішле Росії ноту про непродовження договору про дружбу

Міністр закордонних справ України наголосив, що відповідні документи вже підготовлені.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що українське зовнішньополітичне відомство у п'ятницю, 21 вересня, нотою поінформує Російську Федерацію про не продовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін повідомив сьогодні журналістам.

"Ми цього тижня формально надішлемо Росії наше повідомлення про не продовження. Думаю, що в п'ятницю надішлемо", - зазначив Клімкін. За словами глави МЗС, це повідомлення "в принципі готове".

"Ми проінформуємо паралельно усі міжнародні організації, і звичайно ООН, бо це необхідно. Але і також всі інші міжнародні організації про не продовження договору", - додав Клімкін.

Читайте такожУкраїна перегляне всі договори з Росією - план вже є

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня РНБО затвердила рішення про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

17 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО.

За словами представника президента у Верховній Раді Ірини Луценко, до 30 вересня Росію буде поінформовано нотою МЗС про бажання України не продовжувати дію договору, термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

Згідно зі ст. 24 закону «Про міжнародні договори України», глава держави внесе до парламенту відповідний законопроект.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний 31 травня 1997 року тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним.

Країни офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і повагу територіальної цілісності.

Після окупації Росією Криму та початку конфлікту на Донбасі в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Кремлем територіальної цілісності України.