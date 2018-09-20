Україна активно розроблятиме і готуватиме виробництво високоточного ракетного озброєння – Порошенко

За словами президента, планується розробка високоточних боєприпасів для новітніх систем артилерії, бронетанкової техніки та інших засобів ураження.

Україна цього року планує активно розробляти і готувати виробництво сучасного високоточного ракетного озброєння, про що під час щорічного послання в парламенті про внутрішнє і зовнішнє становище України заявив президент України Петро Порошенко.

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«Ми вже цього року плануємо активну розробку та підготовку виробництва і закупівлі сучасного високоточного ракетного озброєння, високоточних боєприпасів для новітніх систем артилерії, бронетанкової техніки, інших високоточних засобів ураження», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у вересні некеровані реактивні снаряди РС-80 «Оскол» успішно пройшли черговий етап державних випробувань - цього разу фронтовими бомбардувальниками Су-24М.

У липні ДП «ДККБ «Луч» успішно провело приймально-здавальні випробування чергової партії сучасних протитанкових керованих ракет, які були виготовлені на замовлення Збройних сил України.