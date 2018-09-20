Порошенко розповів про складності реформування країни

Президент відзначив, що соціально-економічні проблеми тягнуть за собою політичні наслідки.

Проблеми при впровадженні реформ виявилися глибшими, а опір сильнішим, ніж очікувалося спочатку.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав на засіданні парламенту, виступаючи зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

"Темпи реформ виявилися не такими, як швидкість, яку ми планували на старті. Проблеми виявилися глибшими, опір сильнішим, рішення складнішими ", - сказав Порошенко.

Президент відзначив, що соціально-економічні проблеми тягнуть за собою політичні наслідки.

«Загроза реваншу проросійських сил, розквіт лівого популізму і прояви правого радикалізму», - сказав він.