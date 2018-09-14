Порошенко: Росія не змусить Україну погодитися на федералізацію або автономію

Глава держави наголосив, що український народ самостійно обиратиме, яким буде державний устрій України.

Президент Петро Порошенко наголошує, що тиск Російської Федерації не змусить Україну погодитися на зміну політичної системи країни задля встановлення федералізації або політичної автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на конференції.

Порошенко заявив, що добре пам'ятає ніч 12 лютого 2015 року, коли відбувалися 19-годинні переговори щодо погодження нових Мінських угод, результатом чого стало підписання Тристоронньою контактною групою Комплексу заходів з виконання Мінських угод.

Він сказав, що другі Мінські угоди чітко вказують зобов'язання кожної з сторін щодо урегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

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"Росія має вивести усі свої війська з окупованої України. Росія має вивести усі танки і артилерійські системи, усе важке озброєння і роззброїти усі незаконні збройні формування. Росія має створити безпекові передумови з метою започаткування політичного процесу", - наголосив Порошенко.

"До речі, ми ніколи не говорили про політичну автономію. Ми ніколи не говорили про федералізацію, як дехто хоче це презентувати. Ні, Україна - це унітарна держава, і ніколи не погодиться на закордонний тиск для зміни структури нашої країни", - заявив президент.

У цьому зв'язку він наголосив: "Не в Росії, не в Москві, і так само, не в Брюсселі, не у Вашингтоні ухвалюватиметься рішення, якою буде Україна. Це суверенне право українського народу".