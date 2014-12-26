Порошенко: Чонгар повністю під контролем України
21:27, 26 грудня 2014Політика
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Україна взяла під контроль Чонгарський півострів.
Україна відновила контроль над Чонгаром / фото УНІАН
Про це повідомив президент Петро Порошенко у своєму "Твіттері".
"Чонгар повністю під нашим контролем", - написав Петро Порошенко.
Чонгар повністю під нашим контролем. Слава Україні!
— Петро Порошенко (@poroshenko) December 26, 2014
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Нагадаємо, на початку грудня у Державній прикордонній службі повідомили про домовленість з російською стороною про відведення військ з тимчасово окупованих частин Херсонської області: півострова Ад, Чонгар, а також села Стрілкове на Арабатській стрілці.
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