Порошенко: Чонгар повністю під контролем України

Про це повідомив президент Петро Порошенко у своєму "Твіттері".

"Чонгар повністю під нашим контролем", - написав Петро Порошенко.

Чонгар повністю під нашим контролем. Слава Україні! — Петро Порошенко (@poroshenko) December 26, 2014

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Нагадаємо, на початку грудня у Державній прикордонній службі повідомили про домовленість з російською стороною про відведення військ з тимчасово окупованих частин Херсонської області: півострова Ад, Чонгар, а також села Стрілкове на Арабатській стрілці.