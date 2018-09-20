Скандал із видачею угорських паспортів на Закарпатті: Будапешт виступив із різкою заявою щодо України

Голова МЗС Угорщини заявив, що Будапешт не дозволить Україні "ще більше погіршити становище закарпатських угорців".

Будапешт розцінить висилку угорського консула з Закарпаття через відео з роздачею паспортів, як недружній і ризикований крок з боку Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Європравда.

"Такий крок поставить відносини між двома країнами в інший вимір і не залишиться без відповіді, але Міністерство закордонних справ і торгівлі не отримувало офіційних повідомлень з цього приводу", - сказав Сіярто.

Він сказав, що відеоролик, записаний прихованою камерою в консульстві Угорщини в Берегові, був використаний в українській виборчій кампанії в спробі виграти голоси через антиугорські настрої.

За словами міністра, запис, швидше за все, був зроблений та оприлюднений в інтернеті на чиєсь замовлення.

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Він додав, що клятва про громадянство, записана на відео, відповідає всім правилам, і, відповідно, той факт, що глава МЗС України заперечив проти неї, може пояснюватися тільки внутрішніми політичними міркуваннями і майбутніми виборами.

"Подвійне громадянство - це звичайна практика в ЄС, і, відповідно, українські заперечення вказують на те, що Київ несерйозно ставиться до європейської інтеграції та вступу в НАТО", - сказав міністр.

"Уряд не дозволить українській адміністрації ще більше погіршити становище закарпатських угорців і засуджує спроби залякати їх в максимально можливій мірі", - додав Сіярто.

Сійярто також пригрозив "ще більше уповільнити" рух України до ЄС через паспортний скандал.

Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини з проханням не повідомляти про це владі.

"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора. Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Раніше угорському дипломату вручили ноту з вимогою надати офіційні роз'яснення у зв'язку з рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого по Закарпаттю.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що Україна неодноразово попереджала Угорщину і відреагує на видачу угорських паспортів громадян України в Закарпатській області.