В Угорщині погрожують "ще більше уповільнити" інтеграцію України до ЄС через паспортний скандал

Сійярто також заявив, що Будапешт розцінить висилку угорського консула з Берегово через з відео з роздачею паспортів як недружній акт з боку Києва.

Через паспортний скандал, який виник після оприлюднення відео роздачі паспортів у Береговому, Угорщина пригрозила ще більше сповільнити інтеграцію України до Європейського союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт угорського МЗС.

Сійярто зазначив, що після усіх минулих кроків України, що негативно впливають на закарпатських угорців, та спроб залякування "зараз серія нападок вийшла на новий рівень".

"Угорщина уважно спостерігає за подіями, і не виключено, що і в майбутньому буде потрібно продовжувати сповільнювати інтеграцію України в євроструктури", - сказав глава угорської дипломатії. Як відомо, після ухвалення Україною закону про освіту у вересні минулого року Будапешт пригрозив сповільнити євроінтеграцію України і розпочав блокаду українських ініціатив у НАТО.

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Сійярто додав, що підніме це питання на зустрічі з українською стороною наступного вівторка у Нью-Йорку під час генеральної асамблеї ООН.

Сійярто також заявив, що Будапешт розцінить висилку угорського консула з Берегово через з відео з роздачею паспортів як недружній акт з боку Києва.

Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини з проханням не повідомляти про це владі.