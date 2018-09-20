Для завершення ремонту дороги, нещодавно «відкритої» Порошенком під Миколаєвом, не вистачає майже 50 мільйонів гривень

В ході нещодавнього візиту на Миколаївщину президент доручив підряднику завершити всі роботи на трасі до 1 жовтня.

Для завершення ремонту траси Т-15-08 «Калинівка-Снігурівка» в Миколаївській області необхідно майже 50 млн грн, повідомив під час засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету начальник Служби автодоріг Миколаївської області Андрій Максименко.

Читайте такожП'ятдесят п'яте послання до п'ятого. Передвиборче

«Ми звертаємося до вас з проханням погодити використання митних коштів у сумі 6 млн грн на дорогу Т-15-08. Ця дорога довжиною в 48 км практично зроблена, не вистачає фінансування у 48 млн грн. Ми шукаємо кошти з інших джерел, у тому числі, з обласного бюджету», - сказав він.

За підсумками засідання члени комітету прийняли рішення про виділення Миколаївської області 6 млн грн в рамках «митного експерименту» на ремонт вищевказаної траси.

Нагадаємо, що після робочого візиту президента України Петра Порошенка до Миколаївської області, в кінці серпня на його сторінці в соцмережі Facebook з'явився наступний допис:

«Ще одна дорога в Україні – відремонтована! Під час візиту на Миколаївщину проїхався чудовою дорогою Т-15-08 «Калинівка-Снігурівка».

Побувавши безпосередньо на трасі, Порошенко доручив підряднику завершити всі ремонтні роботи до 1 жовтня цього року.

«На 1 жовтня ми приїжджаємо сюди, або я вийду по скайпу, і ти мені будеш здавати дорогу», – сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що Миколаївська обласна державна адміністрація повинна поліпшити виконання плану по ремонту доріг в регіоні. На засіданні уряду зазначалося, що рівень виконання плану ремонтних робіт в Миколаївській області становить 17%, тоді як у середньому по країні цей показник становить 68%.