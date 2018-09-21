Експерт пояснив важливість для України закріплення у Конституції курсу на ЄС і НАТО

Експерт-міжнародник зазначив, що ні Євросоюз, ні НАТО не вимагають прийняття таких рішень.

Ухвалення Верховною Радою змін у Конституцію, які закріплюють курс України на вступ до ЄС і НАТО, дозволить нашим західним партнерам набагато спокійніше ставитися до розвитку внутрішньої ситуації у країні.

Про це в заявив експерт-міжнародник Андрій Каракуц, передає «Обозреватель».

За його словами, подібні зміни також гарантують стабільність зовнішньополітичного курсу України, хоча ні ЄС, ні НАТО не вимагають прийняття таких рішень і закріплення їх у Конституції.

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"І ми можемо говорити про те, що протягом 6-10 років наші партнери зможуть впевнено дивитися на те, яким чином відбувається і впроваджується зовнішня політика нашої країни", — уточнив Каракуц.

Коментуючи звернення президента України Петра Порошенка до парламенту, експерт зазначив, що голова держави вірно вказав на той факт, що країни Заходу недостатньо рішуче відповіли Росії на першому етапі її агресії, і певне розмиття західної позиції спостерігається досі.

"Тут треба розуміти, що РФ не сидить на місці і нічого не чекає, а проводить досить активні заходи, для того, щоб перекуповувати якихось окремих політиків і впливати в інформаційному полі", — пояснив він.

Він запевнив, що гібридна війна передбачає багато аспектів, завдяки яким вдається підтримувати таку розрізнену позицію Заходу, незважаючи на введені санкції й існуючий тиск.

"Проте Росія поки не погоджується змінити свій курс. І зрозуміло, що в цій ситуації треба шукати вже якісь нові заходи, щоб впливати на Кремль", — підсумував Каракуц.