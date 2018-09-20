Україна збільшить оборонну міць, Крим повернеться: про що говорив Порошенко у щорічному посланні

У своїй промові президент торкнувся безлічі тем, що стосуються внутрішньої і зовнішньої політики України.

Президент України Петро Порошенко завершив виступ у Верховній Раді з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

У своїй промові президент торкнувся безлічі тем, що стосуються внутрішньої і зовнішньої політики України.

По-перше, Порошенко хоче викреслити з Конституції норму, що дозволяє базування Чорноморського флоту в Криму. І, звісно ж, президент упевнений, що Крим вдасться повернути до складу України. При цьому Крим повернеться разом з відшкодуванням завданої Росією шкоди, переконаний президент.

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"Після того як повернемо Крим, російської бази в Севастополі більше не буде!" - сказав Порошенко.

"Напад Росії почався з анексії Криму, і його поверненням він повинен завершитися – включно з відшкодуванням завданих збитків і наданням на цей раз вже дієвих гарантій неповторення агресії. Боремося за це в міжнародних судах, і, переконаний, переможемо, як перемогли в Стокгольмі "Газпром" , - зазначив президент.

По-друге, президент хоче наростити оборону української частини Азовського моря найближчим часом. Нагадаємо, що провокації з боку російських прикордонників тривають в Азовському морі з другої половини квітня.

Крім того, Порошенко анонсував налагодження виробництва високоточного ракетного озброєння в Україні.

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За словами президента, планується розробка високоточних боєприпасів для новітніх систем артилерії, бронетанкової техніки та інших засобів ураження.

При цьому президент визнав, що більшість українців ще не відчули покращення.

"Це, звичайно, спровокувало ефект доміно для всієї економіки... спричинило глибоку соціальну кризу. Ми вистояли і відновили зростання. Проте, більшість українців поки що не відчули покращення добробуту, а рівень життя відновлюється повільно і нерівномірно і по регіонам та соціальних і вікових групах", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні виступив зі щорічним зверненням у Раді.