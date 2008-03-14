Тимошенко розвінчала міф про 321 долар

Україна повністю забезпечена газом на 2008 рік. Про це заявила під час прес-конференції прем`єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона відзначила, що весь газ без виключення в 2008 р. прийде до України за ціною 179,5 дол. за 1 тис. куб м. Газ, який Україна узяла у борг у Росії на початку року, повернуть влітку. Це буде газ середньоазійського походження. Прем`єр наголосила, що в угоді з "Газпромом" ніде не фігурує ціна в 321 долар .

Підтвердження слів Тимошенко можна знайти в сьогоднішньому номері газети "Коммерсант":Джерело "Ъ" в "Газпромі" підтвердило, що в угоді з Україною конкретна ціна не вказана, а зафіксований тільки обсяг спожитого російського газу".