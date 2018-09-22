Росіянин попросив притулку в Україні через політичні переслідування

Щодо чоловіка тривають процесуальні дії. Найближчим часом встановленим порядком його буде передано компетентним органам.

Громадянин РФ попросив притулку в Україні, пояснюючи це переслідуванням з боку російських спецслужб за його політичні та релігійні погляди.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, в ніч на суботу прикордонники відділу "Краснопілля" Сумського загону за допомогою приладу нічного бачення затримали громадянина Російської Федерації, який намагався незаконно потрапити в Україну, перетнувши кордон поза пунктом пропуску.

Під час проведення фільтраційних заходів затриманий 25-річний чоловік, житель Москви, звернувся до правоохоронців із заявою про надання йому статусу біженця.

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Він пояснив, що у себе на батьківщині він піддався переслідуванням представниками російських спецслужб за свої політичні та релігійні погляди.

Крім того, днями йому було пред’явлено обвинувачення за вчинення правопорушення, передбаченого статтею карного кодексу РФ за збудження ненависті та ворожнечі.

"Через те, що він був об’явлений у федеральний розшук, та через існуючий ризик бути затриманим російськими прикордонниками в пункті пропуску, чоловік вирішив потрапити в Україну незаконним шляхом, перетнувши державний кордон на його "зеленій" ділянці", - пояснили прикордонники.

Щодо чоловіка тривають процесуальні дії. Найближчим часом встановленим порядком його буде передано компетентним органам.

На опублікованому Держприкордонслужбою відео чоловік каже, що просить у влади України політичного притулку або статусу біженця через переслідування за свої політичні і релігійні погляди.

"Я брав участь в акціях проти діючої влади на території РФ, ходив на мітинги, писав петиції. Також на території Росії мене переслідували за релігійними поглядами", - зазначив він, уточнивши, що є старовіром.

"Тиждень тому до мене в будинок увірвалися спецслужби і незаконно почали проводити обшуки. Обіцяли притягнути до кримінальної відповідальності за те, що я беру участь в акціях проти діючої влади Російської Федерації", - стверджує росіянин.