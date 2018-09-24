Волкер прокоментував пропозицію Путіна Трампу про поділ світу на "зони відповідальності"

Курт Волкер зазначив, що такий підхід Росії в геополітиці демонструє фундаментальне розходження в поглядах із Заходом.

Росія дотримується точки зору, що вона має право вирішувати долю сусідніх країн та інших народів, чи то українці, чи молдавани, або грузини, або хтось ще.

Про це сказав спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю «Ехо Москви», коментуючи пропозицію Путіна американським президентам Бараку Обамі і Дональду Трампу щодо поділу світу на зони відповідальності.

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Волкер зазначив, що такий підхід Росії демонструє фундаментальне розходження в поглядах із Заходом.

Позиція США і Європи, за його словами, полягає в тому, що люди в інших країнах мають право самостійно приймати рішення. «Нехай українці вирішують долю своєї власної країни, нехай грузини вирішують долю своєї власної країни. Немає сумнівів у тому, що в цих країнах є проблеми, і всередині України є політичні проблеми, які необхідно вирішувати. У Грузії необхідно вирішувати етнічні і політичні проблеми, але вони повинні вирішуватися з допомогою законних конституційних засобів цих країн, а не через втручання ззовні і окупацію їхньої території», – підкреслив Волкер.