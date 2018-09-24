Волкер назвав країни, що готові відправити миротворців на Донбас

У миротворчу місію ООН на Донбасі могли б увійти військовослужбовці Швеції, Фінляндії, Австрії, Білорусі, Сербії та Туреччини.

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер назвав ряд країн, які готові відправити своїх військовослужбовців на схід України в рамках миротворчої місії.

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«Що стосується країн, ряд держав вже заявили, що вони будуть готові внести свій вклад. Про це заявили Швеція, Фінляндія, Австрія, Білорусь, Сербія та Туреччина. На мій погляд, це хороший діапазон країн, що включає кілька держав, які розглядаються в Росії більше як частина Заходу, і кілька держав, які розглядаються на Заході більше як частина простору СНД, і я вважаю, що відчуття балансу було б логічним», – зазначив він в інтерв'ю «Ехо Москви».

При цьому, дипломат підтвердив, що миротворчі сили на Донбасі мали б діяти з мандатом ООН.

«Те, як це буде організовано, підлягає обговоренню. Те, як будуть розгорнуті миротворці, на якому етапі, підлягає обговоренню, але з фундаментальної точки зору після повного розгортання це повинні бути справжні миротворчі сили, які контролюють ситуацію в області безпеки», – підкреслив Волкер.

Раніше президент України Петро Порошенко назвав "замилюванням очей" пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців на Донбасі.

"Нам потрібна справжня миротворча місія ООН, яка б передбачала розташування міжнародних сил по всій зоні ведення бойових дій як передумову для припинення вогню, забезпечення політичного процесу і проведення на Донбасі вільних місцевих виборів", - підкреслив Порошенко.

Але Путін, продовжив президент України, пропонує щось на кшталт місії супроводу міжнародних спостерігачів.