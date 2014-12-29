На Миколаївщині та Херсонщині через снігопади перекрили дороги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, згідно з повідомленням, задля недопущення накопичення автотранспорту під час ліквідації наслідків зимової негоди закрито рух транспорту всіма автодорогами загального користування, державного та місцевого значення у Миколаївській області.

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У Запорізькій області з метою попередження утворення заторів обмежено рух вантажівок та пасажирських автобусів автомобільною дорогою М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, на ділянці км 255+100- км 283+861 (від Дніпропетровської області до м. Запоріжжя), км 299+491 – км 340+000 (від м. Запоріжжя до м. Василівка).

На Херсонщині закрито рух автомобільною дорогою М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на Таганрог), км 177- км 199.

Як повідомлялося, також на дорогах Одещини через хуртовини, ожеледицю та сильний вітер утворилися снігові перемети. У зв’язку з цим заборонено в’їзд великогабаритного транспорту до Одеси, закрито рух всіх транспортних засобів за напрямком М-15 Одеса – Рені та ділянкою автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса, км 320 – км 464.