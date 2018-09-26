Україна найближчим часом видворить консула Угорщини - Клімкін

Глава МЗС Павло Клімкін запропонував угорському колезі Петеру Сійярто найближчими днями відкликати угорського консула з Берегового, інакше Україна його видворить.

Міністри закордонних справ України Павло Клімкін і Угорщини Петер Сійярто не узгодили спільну позицію у зв'язку з роздачею угорського громадянства громадянам України в Закарпатській області.

Про це глава МЗС України сказав журналістам на полях 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН після зустрічі з Сійярто у Нью-Йорку.

Клімкін зазначив, що зустріч з Сійярто тривала годину, що була "надзвичайно непростою".

За його словами, логіка Сійярто на зустрічі багато в чому нагадує російську логіку, оскільки він стверджував, що в Україні нібито свідомо переслідують представників угорської громади.

"Я сказав пану Сійярто, що, по-перше, ми завжди намагалися допомогти нашій угорській громаді, допомогти їм почуватися в країні, громадянами якої вони є, добре і не бути ізольованими в сенсі відсутності української, ізольованими в сенсі розуміння, в якій країні вони живуть", - заявив Клімкін.

За словами Клімкіна, на зустрічі вони детально обговорили відносини між країнами. Міністр зазначив, що Сійярто "не хоче приймати нашу точку зору".

"Проблема не тільки у видачі паспортів. Звичайно, це проблема, але не тільки у цьому. Друга фундаментальна проблема, чому Угорщина порушує міжнародне право і законодавство України. Якщо вона це хоче робити, відповідно до Віденської конвенції про консульські відносини, хай вона запитає в нас про це, і якщо ми це теоретично, звичайно, дозволимо (консулу видавати угорські паспорти – УНІАН), тоді, будь-ласка, але ми це не дозволяємо", - наголосив Клімкін.

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"Але угорські консули інструктують українських громадян, як приховувати своє нове громадянство, як приховувати нові набуті права і обов'язки, і це є фундаментальне порушення також нашого законодавства, і навіть, як я сказав пану Сійярто, закликають маніпулювати з українськими документами, показуючи одні документи при контролі на нашій стороні, зовсім інші (на їхній стороні)", - заявив Клімкін.

Також він повідомив, що у роботі над спільним митним і прикордонним контролем є прогрес з усіма країнами, окрім Угорщини. За словами міністра, поступу немає саме тому, що угорські консули інструктують громадян України, які отримали угорські паспорти, показувати один паспорт, а потім показувати інший паспорт.

"Ми в результаті годинної дискусії не досягли згоди щодо того, яким чином ми бачимо цей інцидент. Я запропонував пану Сійярто самому відкликати консула… Я так розумію, що він з цим не згоден. Якщо відповідного рішення найближчими днями не відбудеться, він поїде додому (генеральний консул Угорщини в Береговому - УНІАН). Це безумовно", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі.

Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Клімкін заявив, що роздача угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. Він зазначив, що Україна відреагує на видачу угорських паспортів. Також міністр натякнув, що Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою Сійярто погрожував вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.