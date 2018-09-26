Сійярто заявив, що утисками угорців Порошенко хоче покращити свій рейтинг

Він вважає, що доки Україну очолює нинішній президент підбурювання до ненависті до угорців з боку української держави не припиняться.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що утиски угорців українською державою не припиняться, доки Україну очолює нинішній президент.

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Про це йдеться на сайті МЗС Угорщини, яке посилається на повідомлення державного агентства MTI, передає ЄвроПравда. "Доки Україну очолює нинішній президент підбурювання до ненависті до угорців з боку української держави не припиняться, оскільки президент вважає це способом здобути певну громадську підтримку, яка нині дуже низька" - цитує міністра агентство.

"Вибори наступного року можуть призвести до зміни ситуації" - зазначив Сійярто.

Як повідомлялося, у Нью-Йорку розпочалася зустріч глави МЗС Павла Клімкіна з його угорським колегою Петером Сійярто.

Зустріч відбувається на тлі чергової кризи у відносинах Будапешта і Києва. Її викликало відео з церемонії прийняття закарпатських мешканців у громадянство, яка проходила у консульстві в Береговому. На відео консул закликала закарпатців приховувати своє громадянство від української влади.

Голова МЗС України Павло Клімкін у зв'язку з цим заявив про можливість висилки угорського консула в Береговому.