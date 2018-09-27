Порошенко впевнений, що Росію притягнуть до відповідальності за катастрофу MH17

Глава держави вірить, що вдасться добитися правосуддя у справі про збиття літака MH17.

Президент України Петро Порошенко впевнений, що у справі збиття літака «Малайзійських авіаліній» «Боїнг 777» (рейс MH17) вдасться добитися правосуддя.

Про це президент України заявив під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Ще один важливий елемент нашої справи в Міжнародному суді – це збиття у 2014 році літака MH17 та причетність Росії до цієї жаливої трагедії", - сказав президент.

"Важливо, що Австралія та Нідерланди нещодавно приєдналися до зусиль України притягнути Росію до відповідальності за цей злочин", - заявив Порошенко.

"Міжнародна спільнота вже вкотре закликає Росію визнати свою відповідальність та припинити деструктивні дії як в Україні, так й деінде. Ми знаємо, що правовий шлях є найбільш тривалим, але впевнені, що зрештою він дозволить нам добитися правосуддя", - наголосив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Міністерстві оборони РФ заявили, що ракета, яка атакувала літак рейсу MH17, після виготовлення була поставлена в УРСР, а після розпаду СРСР була прийнята на озброєння української армії. В оборонному відомстві стверджували, що ракету було виготовлено на Долгопрудненському машинобудівному виробничому об'єднанні у 1986 році і в грудні того ж року направлено до 223-ї зенітно-ракетної бригади в м. Теребовля Тернопільської області.

У відповідь Спільна слідча група у складі представників України, Нідерландів, Малайзії, Австралії та Бельгії з розслідування катастрофи літака заявила, що готова вивчити нові «докази» Росії у справі про збиття літака.

Довідка УНІАН. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, надала додаткові докази ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.