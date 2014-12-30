РНБО поки не підтверджує інформацію про загибель шести бійців "Азова"
13:17, 30 грудня 2014Політика
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В РНБО в даний час не підтверджують інформацію про загибель шести бійців полку "Азов" під час бою в населеному пункті Піски під Донецьком.
РНБО поки не підтверджує інформацію про загибель бійців "Азова" / УНІАН
Про це повідомив керівник інформаційного центру АТО Андрій Лисенко. "Ми знаємо про цю інформацію. Вона перевіряється. Поки підтвердження ми не отримали", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, на сторінці полку "Азов" в соцмережі з посиланням на командира полку Андрія Білецького з'явилося повідомлення, що в Пісках в результаті атаки бойовиків загинули шість українських військових, троє отримали поранення.
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