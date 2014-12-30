РНБО поки не підтверджує інформацію про загибель шести бійців "Азова"

Про це повідомив керівник інформаційного центру АТО Андрій Лисенко. "Ми знаємо про цю інформацію. Вона перевіряється. Поки підтвердження ми не отримали", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, на сторінці полку "Азов" в соцмережі з посиланням на командира полку Андрія Білецького з'явилося повідомлення, що в Пісках в результаті атаки бойовиків загинули шість українських військових, троє отримали поранення.