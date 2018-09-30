Американський генерал: Німеччина має важелі впливу на РФ, щоб зрушити "мінський процес"

За його словами, у світі вже майже "ніхто не вірить" у те, що росіяни - "відповідальні люди".

Німеччина має важелі впливу на Москву, яких немає у інших країн, щоб "зрушити" процес реалізації мінських домовленостей.

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Про це заявив екс-командувач військами США в Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю грузинській телекомпанії STV, пише Грузия Online. "Нам потрібне лідерство Німеччини, щоб зрушити цей процес. Вони мають важелі впливу на Росію, яких, мені здається, у інших немає. Нам треба, щоб росіяни дали ОБСЄ виконувати свою роботу. Наразі спостерігачів ОБСЄ не допускають для відстеження ситуації на кордоні між Росією та Україною. Амуніція і техніка перевозяться з Росії в Україну, до Луганської та Донецької областей", - сказав Ходжес.

"Російський флот заважає мореплавству і пересувається в Азовському морі. І це у найближчі рік-півтора може дуже серйозно зашкодити економіці України і, зокрема, економіці регіону поблизу Маріуполя", - додав він.

За його словами, у світі вже майже "ніхто не вірить" у те, що росіяни - "відповідальні люди".

"Вони могли б дозволити ОБСЄ робити свою роботу. З іншого боку, США разом з Канадою, Литвою, Польщею та Великобританією допомагають навчати українську армію. США надали багато різного устаткування, і зараз - Javelin, як і в випадку Грузії, щоб допомогти Україні стати трохи більш захищеною", - сказав генерал.