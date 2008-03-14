Омельченко вмовляє Тимошенко стати мером Києва

Народний депутат Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС) заявляє, що більше не балотуватиметься на посаду мера столиці, оскільки роботу у Верховній Раді вважає для себе найкращою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання, чи висуватиме свою кандидатуру на виборах Київського міського голови.

“Я в своєму житті вперше (став – УНІАН) народним депутатом. Я не був за все своє життя в космосі і у Верховній Раді. У ВР потрапив, залишився космос. Це я ще побачу по стану здоров’я. А то скрізь був... На всіх посадах був: майстер, технолог, начальник цеху, директор заводу, комбінату, главку, потім голова (міський – УНІАН) 10 років. Був усім. Найкраща посада для мене - народний депутат України”, - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

При цьому він підкреслив, що “дуже хоче виконати обов’язок народного депутат України”.

“Народний депутат вище ненародного мера”, - зазначив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Щодо того, кого він підтримає на виборах мера, О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав: ”Жінку”. За його словами, він упродовж багатьох останніх років вмовляв Юлію ТИМОШЕНКО балотуватися на посаду Київського міського голови, оскільки переконаний, що саме вона потрібна киянам.

“Вона взяла б всі ті голоси, що ми отримали разом”, - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

За його словами, йому також подобаються як можливі кандидати на пост мера Києва В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Юрій ЛУЦЕНКО, Віталій КЛИЧКО, Михайло ПОЖИВАНОВ, Анатолій КОВАЛЕНКО. Водночас при цьому зауважив, що можна назвати ще десяток таких симпатичних людей, але всіх їх потрібно готувати до цієї посади. О.ОМЕЛЬЧЕНКО також висловив переконання, що зараз необхідно “створити єдину команду і обрати одного лідера”.