Мороз, Симоненко, Вітренко і ще 8 чоловік написали лист Схефферу

11 українських партій і громадських організацій надіслали 13 березня лист до Генерального секретаря НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ із закликом не розглядати приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Соціалістичної партії України.

За даними прес-служби, звернення вчора підписали лідери Комуністичної партії Петро СИМОНЕНКО і СПУ Олександр МОРОЗ. А також - партії "Нова сила", Всеукраїнська чорнобильська народна партія, "Русский блок", "Соціал-демократичний союз", партія "Справедливість", Прогресивна соціалістична партія, Соціал-демократична партія (об`єднана), партія "Київська Русь" і Партія відродження українського села.

Підписанти впевнені, що нейтральна і позаблокова Україна стане суттєвим складником європейської стабільності та безпеки, а також сприятиме розвитку демократії в Європі.

У листі наголошено, що прохання розглянути приєднання України до ПДЧ «суперечить волі України бути нейтральною державою, зафіксованій в Декларації про державний суверенітет». Підписанти також звертають увагу, що десятки місцевих рад уже оголосили свої регіони "територіями без НАТО".

"Ухвалене за таких обставин рішення про приєднання України до ПДЧ не відповідатиме справжнім інтересам і прагненням українського народу і може спровокувати загострення суспільно-політичної ситуації в країні", - йдеться в листі.

Як повідомляв УНІАН, у середині січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і спікер Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК надіслали лист керівництву НАТО з проханням про приєднання до ПДЧ. Україна розраховує, що рішення про приєднання може бути ухвалене на квітневому саміті НАТО в Бухаресті.