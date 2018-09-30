Порошенко в інтерв'ю CNN подякував Путіну

Порошенко також висловив абсолютну впевненість, що Україна не повернеться до Російської імперії.

Президент Петро Порошенко подякував президенту РФ Володимиру Путіну за те, що той зробив Україну більш європейською.

Читайте такожПорошенко запевнив, що не має бізнесу в Росії

Про це він заявив в інтерв'ю програмі GPS на телеканалі CNN, уривок якого показано на сайті телеканалу, передає Українська правда. Відповідаючи на репліку ведучого про те, що, на думку колумніста Washington Post, результатом агресії Путіна проти України стало об'єднання українців, Порошенко сказав, що може тільки підтвердити цю тезу.

"У 2013 трансатлантичну інтеграцію України, вступ до НАТО підтримувало 16% українців. Зараз це більше 54%. Хто зробив це? Путін. У 2013 європейську інтеграцію України, вступ до ЄС підтримувало 33% українців. Зараз 74%. Хто це зробив? Путін", - підкреслив президент.

"Тому дякую, пане Путін, за те, що зробили мою країну набагато більш європейською і набагато більш готовою захищати європейські цінності та трансатлантичні цінності. І ми абсолютно впевнені, що ми не повернемося до Російської імперії", - наголосив Порошенко.