Бабченко звинуватив у замовленні свого вбивства "кухаря Путіна"

Цей злочин був частиною плану дестабілізації ситуації в Україні.

Російський журналіст Аркадій Бабченко звинуватив у замовленні його вбивства російського бізнесмена Євгена Пригожина.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, російська влада планувала теракти і вбивства російських опозиціонерів 26 травня — в день проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві. Як написав журналіст, того ж дня в Литві планувалося вбивство політичного біженця з Росії, який отримав притулок у Британії.

Бабченко стверджує, що замовником убивств російських опозиціонерів є Пригожин.

За словами журналіста, Пригожин замовив його вбивство після того, як він публікував пости з критикою бізнесмена у Facebook.

«Тут важливий бекграунд. Вочевидь, Євген Пригожин дуже не любить, коли про нього починають писати в газетах. Юлія Латиніна зацікавилася його персоною, і отримала чотири напади — два рази її обливали фекаліями, вистеживши на шляху на роботу, один раз підпалювали машину, а коли ці попередження не спрацювали, намагалися вже вбити, обприскати будинок отрутою... До чого тут я? А дуже просто. Незадовго до замовлення на мене про Пригожина почав писати я», — написав Бабченко .

«Я думаю, що саме цими своїми постами я перемкнув увагу на себе і саме через тексти про приватну катівню Пригожина першою жертвою був обраний саме я. Два в одному. І виконання державного замовлення на дестабілізацію обстановки в Україні, і особиста помста», — додав він.

Нагадаємо, інформація про те, що Бабченка застрелили у власному помешканні в Києві, з'явилася ввечері 29 травня. Наступного дня СБУ і Генпрокуратура показали його живого і заявили, що це була спецоперація, яка дозволила виявити ймовірного організатора вбивства журналіста і отримати список людей, яким також може загрожувати небезпека.

Тоді ж силовики сказали, що затримали можливого організатора - виконавчого директора українсько-німецького СП "Шмайсер" Бориса Германа. Він стверджує, що дійсно "замовив" вбивство Бабченка колишньому учасникові бойових дій на Донбасі Олексієві Цимбалюку, проте це була лише імітація замовлення, а насправді він діяв під контролем іншої особи з однієї з українських спецслужб.

На суді Герман назвав ймовірного замовника з Росії - В'ячеслава Пивоварника, який народився і виріс в Україні, але якийсь час тому виїхав у Росію. Пивоварник, зі слів Германа, нібито працював в "особистому фонді" президента РФ Володимира Путіна. У Кремлі заперечують існування такого фонду. 30 серпня 2018 року Голосіївський районний суд Києва засудив Германа до 4,5 років позбавлення волі, після того як він пішов на угоду зі слідством.

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Російський бізнесмен Пригожин став мультимільйонером після того, як у 2001 році прислуговував Путіну у своєму ресторані і сподобався йому. Протягом 15 років після цього звичайний ресторатор пройшов шлях від організації статусних обідів до сервірування церемонії інавгурації президента РФ і багатомільярдних підрядів на харчування співробітників МНС, московських школярів і військових.

Компанії, пов'язані з Пригожиним, за п'ять років отримали в Росії державних підрядів на понад 200 млрд рублів (понад 3 млрд доларів).

У лютому США звинуватили 13 громадян РФ, зокрема і Пригожина, у втручанні у вибори президента США.

Також Пригожин пов'язаний з діяльністю т.зв. "Приватної військової компанії Вагнера".