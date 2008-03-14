Тимошенко розказала податковій, як організувати ”влучні” перевірки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що відтепер якість роботи регіональних податкових служб оцінюватиметься за показником податкового навантаження.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції прем`єр-міністр повідомила, що така домовленість була досягнута сьогодні на наради з питань діяльності органів державної податкової служби, що пройшла в Національному університеті державної податкової служби в Ірпені за участю голови ДПАУ Сергія БУРЯКА і міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА.

«Використовуючи показник податкового навантаження і те, яке навантаження на різні підприємства в різних галузях і областях, ми зможемо робити вибіркові перевірки. І дуже влучно – там, де вони насправді мають бути», - наголосила Ю.ТиМОШЕНКО.

Прем`єр повідомила, що за січень-лютий кількість перевірок скорочено на третину, а надходження до бюджету істотно збільшилися.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що відносно керівників податкових служб регіонів, де показник податкового навантаження буде найменшим, розглядатиметься кадрове питання.

На сьогоднішній день, за її словами, в Дніпропетровській і Миколаївській областях відмічені гарні показники податкового навантаження, які становлять 1,57% і 1,47% відповідно, а у Волинській області цей показник досить низький – 0,038%.