У Мінську назвали ім'я можливого наступника Кучми на переговорах щодо Донбасу

2 жовтня в Мінську відбулося останнє для Кучми засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Останні переговори тристоронньої контактної групи в Мінську відбулися за участі екс-президента України Леоніда Кучми.

Він зупиняє свою діяльність через досягнення 80-річного віку, йдеться в сюжеті ТСН.

До журналістів Кучма по завершенні перемовин так і не вийшов, імені можливого наступника він не оголошував. Натомість на прес-конференції спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік оголосив, що українська делегація повинна отримати нового керівника. "Хтось має бути керівником української делегації. З ним завжди Руслан Демченко", - розповів Сайдік.

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Демченко відомий, як дипломат і радник президента Петра Порошенка. Він працював і в Адміністрації Президента за часів Кучми. На думку оглядачів, зміна керівника делегації на переговори в Мінську не вплине. Наступний їх раунд запланований через два тижні – на 16 жовтня.

2 жовтня в Мінську відбулося засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Воно стало останнім для екс-президента Кучма в якості голови української делегації. Кучма подякував учасникам переговорів, а також білоруській стороні, котра приймає та організовує процес.