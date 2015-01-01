За добу бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО - поранені троє військових

За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 23 обстріли позицій українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.

«За останню добу було 23 обстріли з метою провокації», - сказав Лисенко.

Також, за його словами, «за минулу добу зафіксована активізація діяльності бандформувань і їх численні спроби спровокувати українських військових з метою звинувачення української сторони в порушенні режиму тиші».

Як зазначив Лисенко, «за даними розвідки, в середовищі бойовиків збільшуються суперечності на ґрунті підпорядкування різним керівним центрам і незадоволення своїм грошовим забезпеченням».

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Лисенко також повідомив, що за останню добу в зоні проведення антитерористичної операції поранені троє військовослужбовців.

«За останню добу в результаті провокаційних обстрілів поранено троє українських військовослужбовців. Загиблих немає», - сказав Лисенко.