Київські судді заявили про погрози з боку української "дочки" російського "Сбербанку"

Судді, яким надійшли погрози, розглядають два різні провадження за позовами української "дочки" російського "Сбербанку". У самому банку спростовують свою причетність до листів.

Судді Господарського суду Києва заявили, що їм надходять листи з погрозами від "Сбербанку", який є дочкою "Сбербанку Росії".

На сайті Вищої ради правосуддя зареєстровані повідомлення про втручання в діяльність суддів Оксани Грєхової та Ольги Конюх, пише УП.

Вони обидві пишуть, що розглядають два різні провадження за позовами "Сбербанку". Перший – до Держслужби спецзв’язку та захисту інформації про відшкодування збитків, другий – до двох українських підприємств про стягнення неустойки.

Грєхова зазначає, що 27 вересня отримала через діловодство суду повідомлення від дочки російського банку.

"З даного моменту будь-які дії, спрямовані на утиск інтересів АТ "Сбербанк", або дії, вчинені на користь опонентів АТ "Сбербанк" будуть розцінюватись керівництвом АТ "Сбербанк" як умисні перешкоди інтересам Російської Федерації в Україні та притягнуть за собою наслідки у вигляді відкриття кримінальних проваджень стосовно таких осіб Слідчим комітетом Російської Федерації", – цитує суддя листа.

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Його автори кажуть, що "з метою захисту інтересів Російської Федерації" проти Грєхової та її родичів "можуть бути введені персональні санкції".

Автор листа переконаний, що Слідчий комітет Росії надасть "компетентну оцінку" діям суддів, націленим на "особисте збагачення та утиски прав АТ "Сбербанк" і будь-кого, хто має приналежність до Російської Федерації".

Ольга Конюх, пише, що отримала лист від "Сбербанку" 28 вересня. У ньому українській судді погрожують та звинувачують її в особистому збагаченні, політичній мотивованості.

"Метою зазначеного листа очевидно є здійснення позапроцесуального тиску на суддю для отримання преференцій АТ "Сбербанк" при прийнятті рішення", – вважає Конюх.

Обидва листи до суддів датовані 21 вересня та підписані нібито головою правління "Сбербанку". Наразі таку посаду обіймає Князєва Ірина Олексіївна.

Сам банк ще 28 вересня заявив, що лист, який надійшов одній із суддів, є провокацією. "Банк офіційно заявляє, що лист підроблено, банк не причетний до факту його відправлення", – йдеться в прес-релізі.

Також "Сбербанк" каже, що звернувся до правоохоронців для проведення розслідування за фактом підробки.

Раніше УНІАН повідомляв, що Національний банк України, як і в березні поточного року, відмовив білоруському державному "Паритетбанку" у придбанні 100% капіталу української дочірньої структури російського державного "Сбербанку".