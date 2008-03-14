Черновецькому сподобалася комісія, яка його перевірятиме

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що він не має сумнівів у професійній і неупередженій роботі комісії, створеній Президентом України для проведення службового розслідування діяльності голови КМДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Я говорив про те, що готовий бути тимчасово усуненим з посади, поки незалежна від політичних інтриг комісія, в якій буде дотриманий принцип професіоналізму та неупередженості, перевірятиме мою діяльність на посаді голови Київської міської державної адміністрації. Я вдячний Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ за те, що він ухвалив рішення про створення такої комісії», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера Києва, робота комісії повинна раз і назавжди підтвердити безпідставність усіляких звинувачень з боку політичних опонентів.

«Я хочу своїм особистим прикладом продемонструвати, що будь-які спроби незаконних звинувачень і тиску не можуть виправдовуватися політичною доцільністю. Хай комісія, яку очолив віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, грамотна і досвідчена людина, розбереться у даній ситуації. Я упевнений, що для того, щоб суспільство очистилося, необхідне проведення таких перевірок на всіх рівнях влади», – заявив Київський міський голова.

Він поінформував, що видав розпорядження, згідно з яким на період роботи комісії виконувати його обов`язки буде перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«Зі свого боку я розпорядився, щоб Анатолій ГОЛУБЧЕНКО всіляко допомагав роботі комісії. Нам нічого приховувати і боятися. Я знаю, що наша відкрита та чесна позиція служитиме, у першу чергу, на благо киян і стане прикладом для чиновників держслужби всіх рівнів по всій Україні», – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня уряд, заслухавши звіт міжвідомчої робочої групи Кабміну з перевірки роботи КМДА, звернувся до Президента з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

У свою чергу Президент 13 березня своїм указом відсторонив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови КМДА строком на 15 днів, впродовж яких доручив провести службове розслідування невиконання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ своїх службових обов`язків.

З цією метою В.ЮЩЕНКО створив комісію й призначив її головою віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА.

Між тим народний депутат (НУ-НС), колишній мер столиці Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО сьогодні, 14 березня, висловив переконання, що результати комісії під головуванням І.ВАСЮНИКА будуть на 90% протилежні висновкам Кабінету Міністрів.

“Комісія, яку створив Президент - це називається антикомісія, удар на удар. Щоб не виконати постанову уряду, Секретаріат Президента придумав нову комісію, ще одну. А ціль мені невідома. Що повинна перевірити комісія, створена Секретаріатом Президента і підписана Президентом? Достовірність фактів? Вони підписані кожним міністром, начальником КРУ і всіма, хто дав звіт в Кабмін. Що треба перевіряти? ”, - зазначив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.