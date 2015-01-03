Аваков: Після відмови від бланків ЄДАПС вдалося заощадити 108 млн. грн

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Багаторічний договір з ЄДАПС розірваний. Близьке до завершення розслідування кримінальної справи про можливі зловживання і корупцію в МВС, в системі випуску і реалізації громадянам України бланків паспортів та інших документів. Мова про сотні мільйонів гривень. Але мова не тільки про гроші. Мова про державну безпеку.

Ось уривок одного з документів, долучених до кримінальної справи, у якій триває розслідування: "… Крім того, фактично, держава була усунута від процедури виготовлення й персоналізації паспортів своїх громадян, а ЄДАПС мав можливість видавати будь-які паспорти на будь-яке ім'я. Жоден паспортний контроль не міг виявити підробки, оскільки паспорт відповідав усім критеріям захисту".

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Зараз бланки паспортів та система їх обліку та реалізації - в руках державних підприємств і державних органів. Всю продукцію необхідну МВС виготовляє державний Поліграфкомбінат "Україна". Тільки за останні три квартали на бланках паспортів, водійських посвідченнях, від колишніх ЕДАПСівських цін, вдалося заощадити для країни 108 млн. грн" , - написав міністр.

"У результаті вжитих заходів, незважаючи на загальне підвищення цін на сировину, девальвацію гривні - вдалося зменшити вартість бланкових документів, які раніше купувалися в консорціумі ЄДАПС", - відзначив Аваков, навівши ряд прикладів.

"Закордонний паспорт коштував в 2013 році - до 800 грн. У 2014 - після наших дій - став коштувати 120 грн. Різниця 630 грн!

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в 2013 році коштувало - 198 грн, а в 2014 стало коштувати 114 грн. Різниця 84 грн.

Посвідчення водія коштувало в 2013р - 198 грн, а в 2014 - 114 грн. Різниця -84грн", - констатував міністр.