За добу бойовики 8 разів обстріляли українських військових

Ніч у зоні проведення антитерористичної операції пройшла неспокійно. Бойовики 8 разів вдавалися до провокацiй i обстрілювали позиції українських військових із стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та артилерії.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО.

«Вчора увечері бойовики із стрілецької зброї обстріляли українських військових на околицях Сокольників, Нікішино та у Пісках. Також, по Рідкодубу і Пісках, терористи вели вогонь з мінометів», - зазначають у прес-центрі АТО.

З гранатометів було обстріляно новий термінал донецького аеропорту та околиці Чермалика, під артилерійський вогонь потрапив населений пункт Ольховатка.

«Незважаючи на чисельні провокації бойовиків, українські військовослужбовці контролюють ситуацію на лінії розмежування, проводять планові заходи відновлення боєздатності, забезпечують мир і спокій на звільнених від терористів територіях, а також всіляко допомагають мирним жителям», - додають у прес-центрі АТО.