ВВС: Меркель обговорить з Кемероном в Лондоні українське питання

Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель 7 січня відвідає Лондон, щоб обговорити з прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном ситуацію в Україні та стан європейської економіки.

Як пише ВВС-Україна, про це 2 січня повідомили речники обох лідерів.

У межах переговорів на Даунінг-стріт мова також піде про підготовку до чергового саміту G7, який має відбутися в червні у Баварії.

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Речник уряду Німеччини Георг Штрайтер повідомив: "Федеральний канцлер Меркель говоритиме з прем'єр-міністром Кемероном про двосторонні відносини, питання європейської та міжнародної політики".

Як нагадується, одна з попередніх зустрічей на Даунінг-стріт відбулася у лютому 2014 року.