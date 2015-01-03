Розвідка фіксує прибуття нових російських військових на Донбас

Українська розвідка протягом останньої доби зафіксувала прибуття нових військовослужбовців Російської Федерації на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-брифінгу речник Антитерористичної операції полковник Андрій Лисенко.

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"За даними розвідки, фіксується прибуття нових військовослужбовців Російської Федерації, а також спроби встановлення єдиного керівного центру над усіма терористичними угрупованнями на Луганщині", - повідомив Лисенко.