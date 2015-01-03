Розвідка фіксує прибуття нових російських військових на Донбас
13:37, 03 січня 2015Політика
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Військові намагаються встановити єдиний керівний центр над усіма терористичними угрупованнями в Луганській області
Карта АТО за станом на 3 січня 2015 року / Фото РНБО
Українська розвідка протягом останньої доби зафіксувала прибуття нових військовослужбовців Російської Федерації на територію України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-брифінгу речник Антитерористичної операції полковник Андрій Лисенко.
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"За даними розвідки, фіксується прибуття нових військовослужбовців Російської Федерації, а також спроби встановлення єдиного керівного центру над усіма терористичними угрупованнями на Луганщині", - повідомив Лисенко.
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