Розвідка фіксує прибуття нових російських військових на Донбас

13:37, 03 січня 2015
Політика
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Військові намагаються встановити єдиний керівний центр над усіма терористичними угрупованнями в Луганській області

Фото СНБО

Українська розвідка протягом останньої доби зафіксувала прибуття нових військовослужбовців Російської Федерації на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-брифінгу речник Антитерористичної операції полковник Андрій Лисенко. 

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"За даними розвідки, фіксується прибуття нових військовослужбовців Російської Федерації, а також спроби встановлення єдиного керівного центру над усіма терористичними угрупованнями на Луганщині", - повідомив Лисенко.

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