Турчинов: Пересування через лінію зіткнення буде значно обмежене

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Як зазначається в повідомленні, Секретар РНБО сказав, що для проведення комплексних антитерористичних заходів запроваджено обмеження пересування територією, де проходить Антитерористична операція.

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«Через лінію зіткнення створено сім транспортних коридорів, всі інші шляхи перекрито», - пояснив він.

Турчинов наголосив, що всі транспортні засоби та фізичні особи, які намагатимуться перетнути ці коридори, підлягатимуть ретельній перевірці.

«Крім того, у разі обстрілу в районі 30-кілометрової зони навколо транспортних коридорів, вони перекриватимуться на невизначений термін», - підкреслив він.

Проінспектувавши один із таких пропускних пунктів, розташованих на напрямку Курахове–Мар'їнка–Донецьк, Секретар РНБО зауважив, що цей пропускний пункт функціонує «досить ефективно, організовано та без черг».

«Окремі місцеві мешканці, зрозуміло, висловлюють незадоволення через деякі обмеження у пересуванні, але питання безпеки мільйонів наших громадян є набагато важливішими», - наголосив Турчинов.

Окрім того, Секретар РНБО під час відвідання передових позицій українських військових, провів оперативну нараду в селищі Піски біля Донецького аеропорту.

За словами Турчинова, під час наради обговорювалось питання посилення заходів безпеки в зоні проведення антитерористичних заходів.

«Російські терористичні угруповання постійно порушують домовленості про припинення вогню, але на кожен постріл в наш бік буде адекватна відповідь», - сказав він, додавши, що для того, щоб це забезпечити «Україна має всі необхідні сучасні засоби», підкреслюється в повідомленні.