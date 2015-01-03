Порошенко назвав головний пріоритет у 2015 році

Про це у ході зустрічі з директором Європейського бюро з боротьби з шахрайством Джованні Кесслером заявив президент Петро Порошенко.

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"Одним з найголовніших пріоритетів у 2015 році є принципова, послідовна та ефективна боротьба з корупцією", - зазначив Порошенко, передає Українська правда.

При цьому він додав, що "покладає велику надію на досвід усіх обраних членів конкурсної комісії з обрання директора Національного антикорупційного бюро, як на визнаних авторитетів, яким вдасться визначити достойного фахівця в сфері протидії корупції".

Як відомо, до складу цієї комісії увійшли дев’ять осіб, які пропорційно (по три особи) були обрані та делеговані від Президента України, Уряду та Верховної Ради: Рефат Чубаров, Євген Захаров, Ярослав Грицак, Йосип Зісельс, Олександра Яновська, Юрій Бутусов, Євген Ніщук, Віктор Мусіяка та Джованні Кесслер.