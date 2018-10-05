Яценюк у Берліні закликав Захід зайняти жорстку позицію в Радбезі ООН щодо миротворчої місії

Арсеній Яценюк зазначив, що канцлер Німеччини привітала рішення України щодо продовження дії закону про спеціальний статус окремих районів Донецької і Луганської областей.

Німеччина разом зі США, Францією та Великобританією мають зайняти жорстку і чітку позицію в Раді Безпеки ООН щодо миротворчої місії, - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк після зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, 5 жовтня, в Берліні.

Із 1 січня наступного року, нагадав Арсеній Яценюк, Німеччина стане непостійним членом Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, передає прес-служба НФ.

Під час зустрічі з Ангелою Меркель, повідомив він, обговорювалося питання, «щоби Німеччина разом з нашими партнерами Сполученими Штатами, Францією, Великобританією зайняли жорстку і чітку позицію в Раді Безпеки ООН щодо миротворчої місії. Канцлер позитивно сприйняла цю позицію», - підкреслив він.

«Завдяки тому, що Німеччина стане членом Ради Безпеки ООН, це буде їхній зовнішньополітичний пріоритет», - підкреслив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що Путін «буде робити все для того, щоб їх заблокувати».

«Тоді давайте подивимося, хто сильніший. Прийде час, коли треба буде ставити на стіл Ради Безпеки ООН проект резолюції про миротворчу місію. Нехай Путін спробує її заблокувати. Значить, будемо ставити вдруге, втретє. Створювати міжнародний тиск на Росію», - наголосив лідер «Народного фронту».

Він повідомив, що під час зустрічі обговорювалися питання звільнення політичних в'язнів: «Канцлер робить все для того, щоби тиснути на Росію для звільнення українських заручників, незаконно ув'язнених режимом Путіна».

Арсеній Яценюк зазначив, що канцлер Німеччини привітала рішення України щодо продовження дії закону про спеціальний статус окремих районів Донецької і Луганської областей.

«Це треба було зробити, щоб не давати Росії жодного шансу сказати, що Україна не виконує (мирні домовленості.- ред.). Це Росія ніколи не виконувала і не збирається виконувати «Мінськ», - сказав лідер «Народного фронту».

Він підкреслив, що ще декілька років тому певна частина Європи «думала, що події, які відбуваються в Україні, Європи не стосуються»: «Перший шок, звичайно, був, коли Росія збила літак МН-17. І подивіться, що відбувається в останні місяці: російська ФСБ, російське ГРУ підривають демократичні процеси в Європі, шпигують за міжнародними організаціями в країнах-членах Європейського Союзу. Уже всі зрозуміли: ми говорили їм, що це їх буде стосуватися, - так і відбулося».

«Це ще один серйозний посил для того, щоби світ зрозумів: не можна перед ними (Росією – ред.) прогинатися. Росія йде за вами, за вашими народами, за вашою безпекою, за вашим політичним істеблішментом, за європейською демократією», - звернувся він до європейських партнерів.

«У мене є відчуття жорсткої зміни і навіть посилення розуміння, що собою представляє Росія і Путін», - сказав Арсеній Яценюк.

Під час візиту до Берліна лідер «Народного фронту» також зустрівся з Державним секретарем Міністерства закордонних справ Німеччини Вальтером Йоганнесом Лінднером. Відбулися також зустрічі з керівництвом фундації «Liberale Moderne», експертами Інституту східноєвропейських та міжнародних студій.