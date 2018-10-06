Парубій розповів, коли підпише постанову про санкції проти власників телеканалів

Спочатку Рада має відхилити дві зареєстровані постанови про скасування рішення парламенту щодо застосування обмежувальних заходів до семи юридичних осіб, які вказані у структурі власності зазначених телеканалів.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що наступного пленарного тижня підпише постанову парламенту щодо введення санкцій проти юридичних осіб, які мають стосунок до телеканалів "112" та NewsОne.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Апарату Верховної Ради. Парубій поінформував, що були внесені, та, відповідно до закону України про Регламент, зареєстровані дві постанови щодо скасування рішення Верховної Ради від 4 жовтня, яким парламент рекомендував РНБО застосувати персональні економічні та інші санкції до семи юридичних осіб, пов’язаних із зазначеними телеканалами.

Спікер ВР пояснив, що для підписання первинного рішення ці постанови мають бути винесені на розгляд Верховної Ради та відхилені.

Також Парубій зазначив, що розгляд цих постанов відбудеться вже найближчого пленарного тижня та висловив переконання, що вони будуть відхилені.

"У мене немає жодних сумнівів, що вони будуть відхилені, – у той же момент це дає мені можливість підписати постанову щодо санкцій, і вона тут же набуває чинності. Я впевнений, що Рада національної безпеки і оборони України теж не буде баритися з вивченням цієї ситуації і з прийняттям відповідного рішення", - наголосив Парубій.

Зазначимо, на сайті телеканалу NewsOne в розділі "Структура власності" станом на 30.03.2018 вказано товариство з обмеженою відповідальністю "Новини 24 години". Згідно з інформацією на сайті телеканалу "112 Україна", до структури власності каналу входить шість мовників: ТОВ "Телерадіокомпанія 112-ТВ", ТОВ "Аріадна-ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТБ "Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Партнер ТВ".

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Верховна Рада прийняла постанову про звернення до РНБО щодо застосування санкцій до семи компаній, які мають стосунок до телеканалів "112" та NewsОne. Постановою пропонуються такі обмежувальні заходи: блокування активів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій на здійснення діяльності, заборона користуватися радіочастотним ресурсом України, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування, повна або часткова заборона дій з акціями компаній, заборона надання ліцензій Національного банку на інвестиції в іноземну державу, заборона розміщувати валютні цінності на рахунках і вкладах на території іноземної держави, та ін.