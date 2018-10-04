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У британському парламенті прокоментували ініціативу закрити телеканали "112 Україна" та NewsOne

19:13, 04 жовтня 2018
Політика
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REUTERS

Екс-міністр культури Великої Британії Джон Уіттінгдейл, який очолює групу дружби з Верховною Радою України та комітет парламенту у справах ЗМІ, заявив, що не підтримує санкції ВРУ проти українських телеканалів "112 Україна" і NewsOne і пообіцяв особисто розібратися в ситуації.

Про це він повідомив у відповідь на звернення до нього телеведучої Надії Сасс, що перебуває зараз в Лондоні, повідомляє ТСН.

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Уіттіндейл підкреслив, що виступає принциповим противником таких заходів проти будь-яких телеканалів. Британський депутат також зазначив, що йому потрібно детальніше розібратися. Він сподівається отримати найближчим часом додаткову інформацію, але в цілому засуджує будь-які форми цензури і вважає свободу ЗМІ неодмінною умовою забезпечення свободи всього суспільства.

"У Сполученому Королівстві від телевізійних новин вимагають бути об'єктивними й неупередженими, і телеканал Russia Today штрафували за порушення цього принципу. Однак я завжди виступав проти тих, хто хотів заборонити трансляцію RT, нехай в його випадку безперечно йдеться про пропаганду", - роз'яснив свій підхід Уіттіндейл.

Чиновник пообіцяв звернутися до своїх знайомих в уряді та парламенті України за роз'ясненнями щодо ситуації.

Минулого тижня петиція про "припинення антиукраїнської діяльності" телеканалів "112 Україна" і NewsOne на сайті Верховної Ради набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.

Рада звернулася до РНБО щодо застосування санкцій до окремих товариств, причетних до телеканалів "112" та NewsОne.

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Теги: #Великобританія#українські телеканали