Меру Черкас повідомлено про підозру у зловживанні владою

За даними прокуратури, через дії міського голови Черкаси недоотримали понад 447 тис. грн доходу.

Міському голові Черкас Анатолію Бондаренку оголошено про підозру у зловживанні владою.

За даними прес-служби прокуратури Черкаської області, сьогодні, 8 жовтня, правоохоронці повідомили про нову підозру міському голові Черкас у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи, використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам) Кримінального кодексу України.

Згідно з повідомленням, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування, в липні 2017 року підписав і скерував до суду лист про відкликання апеляційної скарги в господарській справі за позовом Черкаської міської ради до приватного підприємства, яке займається будівництвом, про стягнення заборгованості у зв’язку з невиконанням зазначеним підприємством умов договору оренди щодо строків початку будівництва та розірвання договору.

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«На підставі вказаного вище листа Київським апеляційним господарським судом апеляційну скаргу Черкаської міської ради залишено без розгляду, що унеможливило стягнення з орендаря заборгованості в бюджет міста. Вказаними діями міського голови спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам в особі Черкаської міської ради у вигляді недоотриманих доходів загальним фондом бюджету міста Черкаси в розмірі більш як 447 тис. грн», - зазначається у повідомленні.

За відомостями прокуратури, наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об’єктивне дослідження всіх обставин кримінального провадження та прийняття кінцевого процесуального рішення відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.

У прокуратурі наголосили, що за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня міському голові Черкас Анатолію Бондаренку було оголошено про підозру у створенні штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міської ради.