Янукович називає помилковими домовленості Нафтогазу і Газпрому

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ називає помилковими газові домовленості, досягнуті між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" 13 березня ц. р.

"Я вважаю, що в черговий раз була зроблена велика помилка, зруйнована фактично домовленість, яка була з Росією, відпрацьована до 2011 року", - сказав В.ЯНУКОВИЧ в ефірі “5-го каналу”.

"Ми отримали підвищення ціни вже в цьому році. 7,5 млрд. кубометрів будуть постачатися по ціні більше 300 доларів", - додав він.

На ремарку ведучого про те, що в договорі, підписаному "Нафтогазом" і "Газпромом", такої ціни немає, В.ЯНУКОВИЧ відповів: "Давайте поживемо – побачимо. Дай Бог, щоб так не було. Але можна передбачати, що в 2009 році в Україні вже будуть європейські ціни. Це ціна непрофесійних рішень збоку влади. Непорозуміння між Президентом і прем’єром – також негативна складова у переговорах. А Росія це використовує".

На питання, чи вважає він доцільним ліквідацію посередників на газовому ринку, лідер Партії регіонів відповів: "Ці посередники з’явилися при помаранчевому уряді. Ми отримали все це в спадщину, але ми знайшли порозуміння з Росією, яким чином в 2006 році залишити ціну в 95 доларів. В 2007 році ми мали дуже важкі переговори і починали їх з 180 доларів, а залишили ціною у 130 доларів. Це була найнижча ціна в Європі".

Говорячи про тодішні газові переговори, В.ЯНУКОВИЧ зазначав, що його уряд "синхронно працював з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, хоча не був у коаліції". "Але відповідальність і національні інтереси переважали над політичними амбіціями. В перервах між переговорами ми постійно зустрічалися і координували наші спільні дії", - сказав він.

"Якщо казати про директиви, безумовно, вони були для працівників-виконавців, а що стосується перших осіб держави, ці директиви були, як кажуть, в голові, і ми їх відпрацьовували спільно. Тому що це була позиція України. Це не була позиція Президента і уряду окремо", - цитує В.ЯНУКОВИЧА “Українська правда”.

На уточнююче питання щодо його ставлення до ліквідації газових посередників, він відповів: "Зараз мова вже про це не йде. А йдеться про те, що була зруйнована система. Хто був у цій системі виконавцем, не має значення. Головне – мета – оптимальні мінімальні ціни для України".