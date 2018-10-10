НАЗК знайшло у деклараціях Новинського недостовірні дані щодо вартості акцій та нерухомості

Відповідні висновки агентство скерувало до Національного антикорупційного бюро.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило, що відомості в електронних деклараціях народного депутата фракції «Опозиційний блок» Вадима Новинського відрізняються від достовірних на суму понад 8,6 млн гривень.

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Як повідомляє прес-служба НАЗК, ознаки пов'язаного з корупцією кримінального правопорушення, а саме декларування недостовірної інформації, виявлено за результатами повних перевірок декларацій депутата.

«Встановлено, що Новинський не зазначив у деклараціях за 2015 та 2016 роки інформацію про вартість таких об’єктів декларування: належних йому акцій чотирьох компаній та частин двох приміщень, що перебувають у його користуванні», - йдеться в повідомленні.

Відповідні обґрунтовані висновки направлені до Національного антикорупційного бюро.

Крім того, НАЗК склало висновки щодо декларування недостовірної інформації стосовно депутата Маріупольської міської ради Савелія Вашури та інспектора ГУ Національної поліції у Київській області Сергія Земенка.

Нагадаємо, в липні народного депутата від «Опозиційного блоку», а також одного з головних фінансових спонсорів УПЦ МП Вадима Новинського занесли до бази «Миротворця».