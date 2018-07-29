Нардепа Новинського внесли до бази «Миротворця»

Наголошується, що Вадим Новинський заперечує російську агресію.

Народного депутата від «Опозиційного блоку», а також одного з головних фінансових спонсорів УПЦ МП Вадима Новинського занесли до бази «Миротворця».

Автори анкети Вадима Новинського називають його «відповідальним за поширення кремлівської пропаганди у вигляді так званого «русского міра» від імені УПЦ (МП)».

«Противник незалежності українського православ'я від РПЦ країни-агресора. Керує і фінансує діяльність, спрямовану на розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Заперечує російську агресію», - написано в анкеті.

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Зазначимо, що раніше до бази «Миротворця» занесли митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ (МП) Луку, якого звинувачують в маніпулюванні суспільно-значущими даними, а також в розпалюванні міжнаціональної і релігійної ворожнечі.

Як повідомляв УНІАН, також раніше російський актор Хабенський потрапив у базу «Миротворця» через поїздку в «Артек».